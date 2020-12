Zoisovi nagradi za življenjsko delo Lah Turnškovi in Pejovniku

Ljubljana, 1. decembra - Raziskovalka Tamara Lah Turnšek in zaslužni profesor ljubljanske univerze Radovan Pejovnik sta letošnja prejemnika Zoisovih nagrad za življenjsko delo, najvišje državne nagrade v znanstvenoraziskovalni dejavnosti. Dobitnike Zoisovih in Puhovih nagrad ter priznanja ambasador znanosti so predstavili v dokumentarnem filmu na TV Slovenija.