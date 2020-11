Mladi slovenski raziskovalci zopet zelo uspešni

Ljubljana, 17. novembra - Mladi slovenski raziskovalci so na tekmovanju mladih znanstvenikov družboslovnih smeri, ki je v organizaciji Regionalnega centra za talente Beograd II in pod okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenije potekalo minuli vikend na daljavo, osvojili dve zlati in dve bronasti priznanji, so danes sporočili iz zveze.