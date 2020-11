Koalicijski vrh v četrtek o volilni zakonodaji in uresničevanju koalicijskega sporazuma

Ljubljana, 25. novembra - Predsedniki koalicijskih strank, vodje poslanskih skupin, poslanci, ministrska ekipa in generalni sekretarji se bodo v četrtek popoldne sešli na Brdu pri Kranju. Razpravljali bodo o uresničevanju koalicijskega sporazum in spremembah volilne zakonodaje, so za STA potrdili v koalicijskih strankah.