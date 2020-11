Socialni partnerji tudi o predlogu za demografski sklad

Ljubljana, 13. novembra - Ekonomsko-socialni svet (ESS) se bo danes med drugim posvetil vladnemu predlogu za vzpostavitev demografskega sklada. Socialni partnerji so ga imeli na mizi že sredi oktobra in nato minuli teden, a je bila seja obakrat prekinjena. Premier Janez Janša je obljubil, da bo vlada predlog do sprejema v DZ vzporedno usklajevala s socialnimi partnerji.