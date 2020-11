Raziskava: Populacije prosto živečih živali upadajo počasneje od napovedi

Pariz, 29. novembra - Svetovne populacije sesalcev, ptic, dvoživk, plazilcev in rib so večinoma stabilne in ne upadajo tako hitro, kot opozarjajo nekateri, so ugotovili znanstveniki. Ogrožen je le majhen del celotne populacije, zato posploševanje na vse živali izkrivlja dejansko sliko, so opozorili po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.