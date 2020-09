Populacije prosto živečih živali od leta 1970 manjše za dve tretjini

Zagreb, 10. septembra - Svetovne populacije sesalcev, ptic, dvoživk, plazilcev in rib so od leta 1970 v povprečju upadle za 68 odstotkov, razkriva poročilo WWF. Najbolj ogrožena je biotska raznovrstnost sladkovodnih ekosistemov. Upad je rezultat predvsem uničevanja okolja, ki prispeva k pojavu zoonotskih bolezni, kot je covid-19, so sporočili iz WWF Adria.