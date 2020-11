Ministrstvo podaljšalo javno razpravo o skupni kmetijski politiki

Ljubljana, 25. novembra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je do 2. decembra podaljšalo javno razpravo o izhodiščih v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike. Na podlagi posredovanih mnenj bo ministrstvo dopolnilo in nadgradilo izhodišča, so danes zapisali v sporočilu za javnost.