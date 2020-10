Evropski poslanci s stališči o reformi kmetijske politike razočarali okoljevarstvenike

Bruselj, 21. oktobra - Evropski poslanci so se v torkovi razpravi o predlagani reformi skupne kmetijske politike med drugim zavzeli za ureditev, po kateri bi financiranju okoljskih in podnebnih ukrepov namenili malo več kot tretjino sredstev, namenjenih razvoju podeželja. Okoljevarstveniki opozarjajo, da je to bistveno premalo, in poslancem očitajo izdajo.