Vodenje Narodnega muzeja Slovenije bo decembra prevzel Pavel Car

Kot je v sredo poročal Dnevnik, je sicer minister za kulturo Vasko Simoniti pri imenovanju Carja na mesto direktorja Narodnega muzeja Slovenije preslišal mnenji obeh svetov javnega zavoda. Tako svet Narodnega muzeja Slovenije kot strokovni svet sta namreč za najprimernejšo kandidatko izbrala dosedanjo direktorico Barbaro Ravnik.

Za STA so na ministrstvu zapisali, da se je na ponovljeni razpis prijavilo sedem kandidatov. Odločitev ministra, da na mesto direktorja muzeja imenuje Carja, pa je bila "sprejeta na podlagi celotne dokumentacije javnega razpisa, pri čemer se je Car izkazal kot najbolj strokovno usposobljen kandidat za zasedbo razpisanega delovnega mesta direktorja javnega zavoda Narodni muzej Slovenije, pri čemer štejejo tudi ustrezna strokovnost, znanje, delovne izkušnje ter druge strokovne reference".

Leta 1959 rojeni Car je večino poklicne poti deloval na področju informatike, tudi na vodilnih položajih; v začetku 80. let je diplomiral iz računalništva na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko, pozneje je končal tudi študij menedžmenta, pred kratkim pa je doktoriral še iz zgodovine na filozofski fakulteti. Predmet njegove doktorske disertacije so bila sicer odlikovanja, ki so tudi na splošno njegova strast; z njihovim zbiranjem in preučevanjem se ukvarja že od mladih let, pri čemer je občasno sodeloval tudi s slovenskimi muzeji.

O tej tematiki je skupaj s Tomislavom Muhićem pripravil knjigo Odlikovanja Srbije in Jugoslavije 1859 do 1941, ki je v treh jezikih izšla pri dunajski založbi Verlag Militaria, je tudi eden od soavtorjev monografije Slovenci - junaki avstrijskih armad in njihova odlikovanja (od 1757 do 1918), v zgodovinski reviji SLO, ki izhaja pri založbi Družina ter jo ureja Jože Dežman, pa je v eni prvih številk prispeval članek Stotnik Leon Rupnik in njegova odlikovanja v prvi svetovni vojni, je Carjev življenjepis povzel Dnevnik.

Časnik je tudi opozoril, da je njegovo imenovanje postalo mogoče šele, ko je vlada avgusta spremenila ustanovitveni akt muzeja tako, da je nekoliko omilila merila za to delovno mesto.

Na prvi razpis za direktorja Narodnega muzeja Slovenije, ki se je zaključil 13. marca, so se prijavili trije kandidat, a ni bil izbran nihče. Konec avgusta je bil nato objavljen nov razpis.

Sicer pa je trenutno v teku postopek javnega razpisa za direktorja Zgodovinskega arhiva Ljubljana, za katerega na ministrstvu predvidevajo, da bo zaključen še v letošnjem koledarskem letu. V kratkem pa namerava ministrstvo objaviti tretji razpis za delovno mesto direktorja Moderne galerije.