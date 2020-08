V postopku več imenovanj direktorjev javnih zavodov v kulturi

Ljubljana, 4. avgusta - Trenutno so v teku postopki za imenovanje direktorjev treh javnih zavodov s področja kulture - Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO), Slovenskega etnografskega muzeja (SEM) in Moderne galerije. Javni razpis za direktorja Narodnega muzeja Slovenije bo ministrstvo za kulturo v kratkem ponovilo.