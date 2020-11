Velenjski svetniki sprejeli osnutek proračuna za leto 2021

Velenje, 24. novembra - Velenjski svetniki so na današnji seji soglasno sprejeli osnutek proračuna za leto 2021. Po predlogu naj bi skupni prihodki znašali 43,5 milijona evrov, to je osem odstotkov manj kot letos. Odhodki naj bi bili v primerjavi z letošnjimi nižji za pet odstotkov, predvideni so v višini 47,2 milijona evrov. Primanjkljaj naj bi znašal 3,7 milijona evrov.