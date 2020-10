Velenjski svetniki sprejeli rebalans letošnjega proračuna

Velenje, 28. oktobra - Velenjski svetniki so na torkovi seji sprejeli rebalans letošnjega proračuna. Tako so zdaj prihodki in prejemki proračuna zmanjšani za 440.000 evrov na 51,9 milijona evrov, odhodki in izdatki pa za 2,3 milijona evrov na 54,6 milijona evrov. Kar 42 odstotkov letošnjega proračuna je letos namenjeno za naložbe, so sporočili z velenjske občine.