Predlog novele zakona o kmetijstvu znova v javni obravnavi

Ljubljana, 24. novembra - Ministrstvo za kmetijstvo je v javno obravnavo znova poslalo predloga novel zakonov o kmetijstvu in kmetijskih zemljiščih. Predlog novele zakona o kmetijstvu je letos že tretjič v javni obravnavi, vendar v zadnji različici ni več dela, ki je urejal definicijo kmeta in kmetije. S predlogoma se je na ponedeljkovi seji seznanil svet za kmetijstvo.