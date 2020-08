Pri predlagani noveli zakona o kmetijstvu pripombe predvsem na novo opredelitev statusa kmeta

Ljubljana, 11. avgusta - Ministrstvo za kmetijstvo je v javni obravnavi predlagane novele zakona o kmetijstvu prejelo pripombe 15 fizičnih oseb in nevladnih organizacij. Prispele pripombe so raznolike, večkrat je izpostavljena opredelitev statusa kmeta ter spremembe pri prodaji kmetijskih pridelkov. Pripombe bodo, kot so pojasnili za STA, v prihodnjih tednih pregledali.