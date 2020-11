Ob 20. obletnici delovanja Matjaža Krivica posebna edicija fotografij

Ljubljana, 24. novembra - V Galeriji Fotografija so v ponedeljek začeli prodajati posebno edicijo fotografij iz najnovejše serije Plan B Matjaža Krivica. Pripravili so jo ob 20. obletnici fotografovega profesionalnega delovanja. Plan B pripoveduje zgodbe pionirjev boja s podnebnimi spremembami. Krivic je fotografije posnel na Kitajskem, Norveškem, v Boliviji, ZDA in drugod.