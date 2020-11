Trije Vojničani po poročanju medijev zaradi preprodaje droge v zapor

Celje, 24. novembra - Celjsko okrožno sodišče je tri člane kriminalne združbe, ki se je ukvarjala s preprodajo droge, obsodila na zaporno kazen. Vsi so s tožilstvom sklenili sporazum o priznanju krivde. Vodja združbe Matic Šket je bil obsojen na štiri leta in en mesec zapora, njegov brat Žiga na dve leti in en mesec, Aljaž Guzej pa na tri leta zapora, poročajo mediji.