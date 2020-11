Celjana in Laščana kazensko ovadili zaradi več kaznivih dejanj

Celje, 20. novembra - Policisti so zaradi suma storitve več kaznivih dejanj kazensko ovadili 36-letnega Celjana in 39-letnega Laščana. Oba sta namreč osumljena storitve velike tatvine, 36-letnik pa še več tatvin v trgovinah in bencinskih servisih ter zaradi zatajitve, saj si je prilastil denarnico, ki jo je izgubil občan, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.