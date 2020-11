Nakvis za sistemski pristop k problematiki izenačevanja matur in podaljšanja akreditacij

Ljubljana, 23. novembra - Predloga o podaljšanju akreditacij zavodom in izenačevanju pogojev splošne in poklicne mature v okviru krizne zakonodaje po mnenju Nakvisa nista ustrezni rešitvi in bi lahko imeli nepopravljive posledice za kakovost srednješolskega in visokošolskega izobraževanja. Zavzeli so se za sistemski pristop in dogovor vseh visokošolskih deležnikov.