Na okrogli mizi o izzivih visokega šolstva v času covida-19

Ljubljana, 17. novembra - Na spletni okrogli mizi v organizaciji Združenja univerz jadransko-jonske regije (UniAdrion) in ministrstva za zunanje zadeve so govorili o izzivih visokega šolstva v času covida-19. Epidemija je stresno vpliva na visoko šolstvo, so se strinjali udeleženci in poudarili, da je investicija v izobraževanje najpomembnejša investicija v našo prihodnost.