Tonin ob dnevu Rudolfa Maistra opomnil na ustrezno opremljenost vojske

Ljubljana, 23. novembra - Državni praznik - dan Rudolfa Maistra so obeležili tudi na ministrstvu za obrambo. V poslanici je minister Matej Tonin poudaril, da je Slovenska vojska eden od najpomembnejših stebrov državnosti. Po njegovih besedah si zasluži ne le spoštovanje in ponos, temveč predvsem to, da se jo ustrezno opremi in usposobi, piše na spletni strani ministrstva.