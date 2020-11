V knjigi Obrazi Zavrha o 35 letih Maistrovih prireditev na Zavrhu

Lenart, 15. novembra - Namesto 35. Maistrovih prireditev, s katero se na Zavrhu v Slovenskih goricah spominjajo generala in pesnika Rudolfa Maistra, je letos izšla knjiga Obrazi Zavrha. Ta po navedbah zgodovinarja Marjana Toša predstavlja 35 let Maistrovih prireditev na Zavrhu in je hkrati sklepno dejanje muzejske postavitve v obnovljeni Štupičevi vili.