Strokovnjaki ZN: Ghosn bi moral biti zaradi priprtja na Japonskem upravičen do odškodnine

Ženeva, 23. novembra - Nekdanji prvi mož Nissana Carlos Ghosn bi moral biti zaradi priprtja na Japonskem upravičen do odškodnine, so zapisali strokovnjaki s področja človekovih pravic pri Združenih narodih (ZN). Kot so ocenili, za Ghosnovo priprtje ni bilo zadostne pravne podlage, prav tako so mu bile kršene pravice do poštenega sojenja.