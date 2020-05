V ZDA aretirali pomagača pri Ghosnovem pobegu z Japonske

Washington, 20. maja - Ameriški zvezni šerifi so aretirali nekdanjega pripadnika posebnih enot ameriške vojske Michaela Taylorja in njegovega sina Petra, ker naj bi nekdanjemu vodji družb Renault, Nissan in Mitsubishi Carlosu Ghosnu decembra lani pomagala pobegniti z Japonske. Tam je Ghosn čakal na sojenje, a mu je uspelo pobegniti v rodni Libanon.