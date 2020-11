Bolnišnice po odločitvi agencije za zdravila lahko uporabljajo ventilatorje Bellavista

Ljubljana, 23. novembra - Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je razveljavila začasno prepoved uporabe 46 ventilatorjev Bellavista, ki jo je agencija bolnišnicam izdala 17. septembra. Agencija je namreč ugotovila, da so bile neskladnosti na ventilatorjih odpravljene, so sporočili za STA.