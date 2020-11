Gorenje: Potrjeni CE certifikati za ventilatorje Bellavista

Ljubljana, 18. novembra - V Gorenju, ki je zavodu za blagovne rezerve dobavilo ventilatorje Bellavista, v najkrajšem času pričakujejo razveljavitev odločbe o začasni prepovedi uporabe teh ventilatorjev. Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke in zavodu za blagovne rezerve so namreč poslali dokumentacijo z verificiranimi CE certifikati za ventilatorje.