Erjavec in Krope v nagovoru delegatom o razdeljenosti DeSUS, izzivih in obljubah poenotenja stranke

Ljubljana, 23. novembra - Kandidat za predsednika DeSUS Karl Erjavec je v pismu delegatom kongresa spregovoril o razlogih za kandidaturo in ocenil, da je DeSUS trenutno v političnem breznu. Čakajo jih izzivi zaradi covida-19 in obenem veliki izzivi v stranki, a verjame v poenotenje in ponoven vzpon DeSUS. Tudi protikandidat Srečko Felix Krope želi, da ta spet pridobi ugled.