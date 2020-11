Čufarjeve plakete letos gorenjskim ljubiteljskim gledališčnikom

Jesenice, 22. novembra - Gledališče Toneta Čufarja Jesenice je za zaključek 33. Čufarjevih dni nocoj razglasilo najboljše predstave letošnjega festivala ljubiteljskih gledališč. Čufarjeve plakete so si prislužila tri gorenjska gledališča, in sicer Loški oder za predstavo Strasti, laži in maček v žaklju, domače gledališče za Vozi, Miško! in Poljanci za Visoško kroniko.