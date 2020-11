Z razglasitvijo zmagovalcev zaključek virtualnih Čufarjevih dni

Jesenice, 22. novembra - Z razglasitvijo prejemnikov Čufarjevih plaket se bodo danes na Jesenicah zaključili tradicionalni, že 33. Čufarjevi dnevi. Ti so letos zaradi epidemiološke situacije potekali v virtualni obliki. Gledalci so si predstave ljubiteljskih gledališč, ki jih je v program izbral selektor Anže Virant, lahko ogledali na spletu in zanje tudi glasovali.