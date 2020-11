Simoniti naklonjen mariborskemu projektu Center Rotovž

Maribor, 20. novembra - Minister za kulturo Vasko Simoniti je v današnjem videokonferenčnem pogovoru z mariborskim županom Sašo Arsenovičem izrazil naklonjenost projektu Center Rotovž in povedal, da ne vidi ovir za to, da bi ministrstvo za kulturo projektu šlo nasproti tudi v finančnem smislu, so sporočili iz Mestne občine Maribor.