Mednarodni združbi tihotapcev migrantov naj bi pomagali tudi nekateri varnostniki v azilnem domu

Ljubljana, 20. novembra - Kriminalistična policija je razkrinkala združbo, ki je tihotapila migrante v Slovenijo in iz ljubljanskega azilnega doma naprej proti drugim evropskim državam. V okviru zaključne akcije so v sredo pridržali sedem oseb, skupno pa so jih kazensko ovadili 12. Med njimi so tudi slovenski državljani, ki so opravljali naloge varovanja v azilnem domu.