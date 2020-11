Panoga srečanj ob zahtevah po državni pomoči opozarja na nevarnost propada

Ljubljana, 19. novembra - Organizatorji dogodkov in s tem povezane spremljevalne dejavnosti so državo na današnji novinarski konferenci spet pozvali k ustrezni pomoči za sektor, ki po ocenah zaposluje okoli 15.000 oseb in neposredno in posredno ustvari skoraj 900 milijonov evrov prihodkov. V nasprotnem grozi propad in izguba znanj za izvedbo velikih dogodkov, so dodali.