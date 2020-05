Industrija srečanj vlado poziva k dodatni pomoči

Ljubljana, 21. maja - Slovenska industrija srečanj od vlade želi več ukrepov, ki bi ji pomagali preživeti obdobje epidemije covida-19. Med njimi so podaljšanje sofinanciranja prispevkov za zaposlene in delnega nadomestila plač in regresov za vsaj šest mesecev ter nepovratna sredstva v višini 10 odstotkov od prometa v letu 2019 za kritje preostalih stroškov.