Po mnenju DNS vrhovno sodišče korenito poseglo v ustaljeno razumevanje dostopa do informacij javnega značaja v pravosodju

Ljubljana, 19. novembra - V DNS kljub drugačnim navedbam vrhovnega sodišča vztrajajo, da je sodišče z odločitvijo, da se zakon o dostopu do informacij javnega značaja ne nanaša na podatke v sodnih ali tožilskih spisih, korenito poseglo v do takrat ustaljeno razumevanje, da ta zakon dostop omogoča vsem. Posledica so številne pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.