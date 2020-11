Informacijska pooblaščenka upa, da bodo sodišča sledila navedbi vrhovnega sodišča glede dostopnosti sodb

Ljubljana, 17. novembra - Informacijska pooblaščenka je pozdravila navedbo vrhovnega sodišča, da z nedavno sodbo ne omejuje dostopa do sodb in ni omejilo transparentnosti delovanja sodišč. Izrazila je upanje, da bodo temu pri svojem delu sledila tudi sodišča. Hkrati je opozorila, da je od izdaje omenjene sodbe prejela preko 20 pritožb zaradi omejevanja dostopa do sodb.