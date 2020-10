Gledališki kritiki in teatrologi kritični do zadnjih potez ministrstva za kulturo

Ljubljana, 31. oktobra - V društvu gledaliških kritikov in teatrologov so zaskrbljeni zaradi zadnjih potez ministrstva za kulturo. Med drugim so kritični do predlagane spremembe pravilnika o strokovnih komisijah, ki po oceni društva nakazuje na visoko stopnjo koruptivnih tveganj pri delu javnih uslužbencev. Opozarjajo tudi na pomanjkanje javnega dialoga.