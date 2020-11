Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (16. 11.)

Ljubljana, 16. novembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da je bila v Sloveniji v nedeljo potrjena 501 okužba s koronavirusom, umrlo pa je 34 bolnikov s covidom-19. Poročale so tudi o podaljšanju epidemije v državi in o izjavi predsednika vlade Janeza Janše, da bo Slovenija čestitala tistemu, ki bo izvoljen za naslednjega ameriškega predsednika.