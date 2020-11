Finance o vplivu tehnoloških gigantov na ameriške volitve (17. 11.)

Ljubljana, 16. novembra - Blaž Abe v komentarju Tudi te volitve so odločila tehnološka podjetja in še več jih bodo piše o vplivu tehnoloških gigantov na ameriške volitve. Avtor pri tem izpostavlja referendum v Kaliforniji, na katerem so volivci zavrnili zakon, po katerem morajo tehnološka podjetja kot sta Uber in Lyft, voznikom omogočiti status zaposlenih.