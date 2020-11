V Mariboru zadovoljni z odzivom občanov na participativni proračun

Maribor, 11. novembra - V Mestni občini Maribor so do izteka roka v torek opolnoči prejeli 328 predlogov občank in občanov za projekte, ki bi lahko bili izvedeni v okviru participativnega proračuna. Takšen odziv po ocenah pristojnih na občini kaže veliko zanimanje za aktivno sodelovanje javnosti pri odločanju o porabi dela javnih sredstev.