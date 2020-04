V Mariboru ob akciji čiščenja brisali tudi sovražne grafite

Maribor, 29. aprila - Mariborska občina se je danes pridružila vseslovenski akciji čiščenja okolja v mestnih občinah pod okriljem Združenja mestnih občin Slovenije. Izvedli so jo na podoben način kot pred tednom dni, ko je potekala ob dnevu Zemlje. Hkrati so danes odstranili nekaj grafitov na lokacijah, ki so v lasti občine, in nedvomno sporočajo sovražno vsebino.