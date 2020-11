Ptujske nevladne organizacije v prostovoljno pomoč v času epidemije

Ptuj, 11. novembra - Ptujske nevladne organizacije, društva in klubi so združili moči in organizirali prostovoljsko akcijo za pomoč skupnosti med epidemijo. Stičišče nevladnih organizacij Podravja je kot pobudnik solidarnostnega projekta skupaj s klubom ptujskih študentov in CET Platformo vzpostavilo bazo prostovoljcev za hiter odziv in pripravilo nabor oblik pomoči.