Združenju Europi Donna Slovenija ob rožnatem oktobru več donacij podjetij

Ljubljana, 10. novembra - Ob mednarodnem mesecu osveščanja o raku dojk, rožnatem oktobru, so pri podjetjih Lidl Slovenija, Žito, Hofer in Telekom Slovenija s prodajo določenih izdelkov zbrali skupaj 23.152 evrov, ki so jih predali Združenju Europa Donna Slovenija, so sporočili iz podjetij.