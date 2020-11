Hazarderji med epidemijo prešli na spletne igre na srečo in v druge odvisnosti

pripravila Domenika Presekar

Ljubljana, 15. novembra - V času epidemije covida-19 so zaprte tudi igralnice in nekatere prodajalne s srečkami, zato so odvisniki od iger na srečo prešli na tovrstne spletne igre ali pa so zapadli v druge odvisnosti. Ta odvisnost je sicer pogosto manj prepoznana, najbolj pa so ji podvrženi mladi. Pri nas je po ocenah zasvojenih med enim in tremi odstotki odraslih.