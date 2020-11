Kongres Levice v znamenju okoljske in podnebne krize

Ljubljana, 6. novembra - Člani stranke Levica so na nedavnem kongresu sprejeli deklaracijo, s katero nadgrajujejo svoja programska načela na področju zelenih politik ter se zavezujejo k ukrepanju zoper podnebno in okoljsko krizo v skladu z načeli pravičnega prehoda. "To je bistvena naloga naše generacije," je poudaril koordinator Levice Luka Mesec.