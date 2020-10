V Levici danes začenjajo dopisni kongres stranke

Ljubljana, 17. oktobra - V Levici danes začenjajo kongres, ki bo zaradi trenutnih epidemioloških razmer in sprejetih ukrepov potekal v dopisni obliki, do 2. novembra. Na kongresu bodo glasovali o vrsti statutarnih sprememb, izvedli nadomestne volitve za člane disciplinske komisije in potrjevali letna poročila. Potrdili naj bi tudi deklaracijo o podnebni in okoljski krizi.