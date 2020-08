Mariborčani preizkušajo nov električni avtobus

Maribor, 20. avgusta - Podjetje Tam Europe je javnemu podjetju Marprom predalo v brezplačno testno uporabo vozilo, ki je po njihovih navedbah prvi 100-odstotno električni avtobus, ki je v celoti plod slovenskega razvoja in proizvodnje. Potniki se bodo lahko z njim vozili po Mariboru na linijah 1 in 6 do konca avgusta.