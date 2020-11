V Komisiji pravičnost in mir odločno obsodili nasilne proteste v Ljubljani

Ljubljana, 6. novembra - V Komisiji Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci so odločno obsodili četrtkove nasilne proteste v središču Ljubljane, obsodili pa so tudi vsako neposredno in posredno spodbujanje k takšnim dejanjem. Pri tem so se zavzeli za svobodo izražanja brez uporabe nasilja in na način, ki upošteva navodila za omejitev epidemije covida-19.