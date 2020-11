Tudi v ZNP ostro obsodili napade na novinarske ekipe na četrtkovem protestu

Ljubljana, 6. novembra - V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) ostro obsojajo napade na novinarje, fotografe in snemalce, ki so se zgodili na četrtkovem nasilnem protestu. Napadi "so še toliko bolj zaskrbljujoči, ker so bili nekateri izmed njih izvedeni načrtno, namerno in zahrbtno", so zapisali v združenju.