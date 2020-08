Kinšasa, 25. avgusta - DR Kongo je danes razglasil konec epidemije ošpic, ki je trajala 25 mesecev in terjala življenja več kot 7000 otrok, mlajših od pet let. Izbruh so premagali z obsežnim cepljenjem, v katero je bilo zajetih več milijonov otrok in dojenčkov.