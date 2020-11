General Motors v tretjem četrtletju močno povečal dobiček

New York, 5. novembra - General Motors je predvsem zahvaljujoč močnemu povpraševanju v ZDA in na Kitajskem v tretjem četrtletju zabeležil štiri milijarde dolarjev (3,38 milijarde evrov) čistega dobička, kar je 72 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Prihodki so ostali na približno enaki ravni pri 35,5 milijarde dolarjev.