General Motors lastniško vstopa v proizvajalca tovornjakov brez emisij

New York, 8. septembra - Ameriški avtomobilski koncern General Motors (MG) in podjetje Nikola, ki razvija tovornjake brez emisij, sta danes napovedala strateško partnerstvo. V okviru dogovora bo GM prejel 11-odstotni lastniški delež v Nikoli v zameno za tehnologijo in proizvodnjo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.